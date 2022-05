Ce samedi 14 mai, le PSG s’est imposé (0-4) face à Montpellier au Stade de la Mosson pour son avant dernier match de Ligue 1 Uber Eats de cette saison 2021 – 2022. Dans la foulée de cette rencontre, la famille Messi a quitté la capitale. Le fils, Lionel Messi s’est rendu avec le Paris Saint-Germain à Doha dans le cadre du Qatar Tour qui se déroulera les 15 et 16 mai, et le père et agent du joueur, Jorge Messi s’est lui rendu à Barcelone. Aperçu par les équipes d’El Chiringuito lors de son atterrissage en Catalogne, il a été interrogé sur la possibilité d’un retour de La Pulga à Barcelone, ce à quoi il a répondu : « J’espère que Messi reviendra à Barcelone un jour« . Une vraie bombe lâchée, qui fait bien évidemment parler en Espagne.

🚨 "OJALÁ MESSI VUELVA A BARCELONA ALGÚN DÍA" 🚨



😳⚠ OJO a las palabras de JORGE MESSI a su llegada a la ciudad Condal.



📸 IMAGEN @elchiringuitotv 📸 pic.twitter.com/4KfkcIGwdh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2022