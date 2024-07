Ousmane Dembélé a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Mais, il a souvent du mal dans le dernier geste. Invité à parler du milieu offensif, Jorge Sampaoli avait eu des propos polémiques. L’ancien entraîneur de Marseille a tenu à s’excuser.

Ousmane Dembélé arrive très souvent à faire la différence sur le terrain avec ses accélérations, ses dribles et sa vitesse. Mais le numéro 10 du PSG pèche très souvent dans le dernier geste. Pour sa première saison à Paris, il n’a marqué que six buts. Il s’est montré plus prolifique en termes de passes décisives, avec quatorze offrandes pour ses coéquipiers. Depuis le début de sa carrière, l’international français a du mal dans son dernier geste. Son ancien coach dans les équipes de jeunes à Rennes, Julien Stéphan, estime que s’il avait la finition, Ousmane Dembélé ferait partie des meilleurs joueurs du monde et pourrait même prétendre au Ballon d’Or.

A voir aussi : Deschamps : « Dembélé a cette capacité d’amener du danger permanent à l’adversaire »

« Je voulais juste parler d’individualité »

Dans une interview accordée à So Foot, Jorge Sampaoli a été questionné sur le niveau de jeu de l’équipe de France. Et le coach argentin n’a pas hésité à utiliser des mots très durs envers les Bleus et le numéro 10 du PSG. « Les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’ils jouent comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même. » Des propos qui ont fortement été critiqués sur les réseaux sociaux. Avec la polémique qui enfle, l’ancien coach de Séville a tenu à présenter ses excuses. « Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots que l’on utilise. »