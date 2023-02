Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG reçoit au Parc des Princes une équipe de Lille qui arrive en confiance.

Pour la première fois depuis 2011, le PSG est sur une série de trois défaites d’affilée. Une spirale négative qui devra prendre fin dès ce dimanche face au LOSC afin de retrouver de la confiance pour les échéances à venir. De leur côté, les Nordistes ont réintégré le top 5 du championnat et arrivent au Parc des Princes avec de la confiance. Présent en conférence de presse à 48 heures de cette affiche de la 24e journée du championnat, le capitaine des Dogues, José Fonte, s’est exprimé sur cette rencontre face à des Parisiens dans le dur.

« Le PSG veut changer ce mauvais moment »

Malgré la mauvaise période des Rouge & Bleu, le défenseur de Lille ne pense pas que le PSG reste plus facilement prenable en ce moment. « C’est clair qu’au mois d’août (défaite 1-7), on n’a pas fait une bonne performance. Mais beaucoup ont changé depuis cette période. On a l’envie de faire beaucoup mieux pour ce match-là dimanche. On a envie de se battre et de faire une performance exceptionnelle. C’est seulement comme ça qu’on peut gagner contre le PSG. Le contexte autour du PSG peut-il avoir une influence sur le match ? Il y a une histoire entre nous, mais l’histoire montre aussi que contre Lille, le PSG donne un peu plus, je trouve. J’espère que ce sera un match dur, où le PSG veut changer ce mauvais moment. Ils ont perdu trois matchs. C’est évident que ça se passe un peu mal, mais c’est à nous de nous concentrer sur notre travail, à la fin c’est ça qui fait la différence. On doit se demander ce qu’on a besoin de faire pour être performant. Ce sera évidemment un match chaud, on veut que ça le soit. C’est le football, il y a de l’intensité, on se prépare pour faire notre match et être performant. »

“On est dans une période difficile, il faut se taire, travailler et surtout prendre plaisir à être ensemble”#PSGLOSC pic.twitter.com/ORilpFtXyA — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 17, 2023

« Galtier est quelqu’un qui peut trouver la solution »

José Fonte a également évoqué la situation de son ancien coach à Lille, Christophe Galtier, qui vit actuellement des moments difficiles sur le banc parisien. Et il estime que le technicien français a les ressources pour trouver des solutions. « S’il y a quelqu’un avec l’expérience dans ce genre de moments, c’est lui. C’est un grand entraîneur avec de l’expérience, il est quelqu’un qui peut trouver la solution, qui peut apporter quelque chose. J’ai beaucoup de respect pour lui et de l’admiration, J’espère qu’il va avoir plus de difficultés sur ce match-là, mais j’en suis proche, je l’aime beaucoup. Mais ma priorité c’est mon équipe, mon travail, mon coach. C’est le business d’abord, les amis c’est après », a déclaré le capitaine du LOSC, dans des propos rapportés par le site Le Petit Lillois.

Enfin, le joueur de 39 ans s’est aussi exprimé sur le retour de Kylian Mbappé. « Ça change pour nous et pour n’importe quelle équipe. Quand tu joues contre un attaquant, peut-être le plus rapide du foot mondial, il y a un peu plus d’attention entre les défenseurs et il faut être bien positionnés. Il faut être attentifs tout le temps car il y a danger dans la transition. C’est de ça dont on a parlé, pour communiquer entre nous, pour avoir toujours la supériorité contre lui, Messi et Neymar. C’est seulement comme ça que tu peux faire un grand travail. »