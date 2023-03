Alors qu’il a signé un contrat de deux ans avec le PSG l’été dernier, Christophe Galtier pourrait vivre ses derniers mois sur le banc parisien. Annoncé comme un potentiel remplaçant, José Mourinho aurait pris une décision son avenir.

Christophe Galtier est sur un siège éjectable. Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG avec un contrat de deux ans, il pourrait être renvoyé à la fin de la saison. Même s’il a remporté le Trophée des Champions et qu’il pourrait offrir le 11e titre de champion de France de l’histoire des Rouge & Bleu, il a été éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais également en Coupe de France, contre l’ennemi historique, Marseille. Après des débuts tonitruants, son équipe a baissé et propose des prestations indignes de son talent depuis plusieurs mois. En trois mois en 2023, le PSG a déjà perdu sept fois !

José Mourinho voudrait poursuivre à la Roma

Depuis plusieurs jours, des noms de potentiels remplaçants circulent. Zinedine Zidane, Roberto Mancini, Antonio Conte, Thiago Motta ou bien encore José Mourinho ont été associé au banc du PSG. L’entraîneur portugais est souvent lié au PSG depuis que QSI est devenu propriétaire du club. Actuellement à l’AS Roma, le Special One a encore un an de contrat avec le club de la Louve. Alors que des rumeurs d’un possible départ cet été ont émaillé la presse italienne ces dernières semaines, José Mourinho aurait pris une décision sur son avenir. Selon les informations du Corriere dello Sport, il aurait décidé de respecter son contrat avec le club de la louve et donc de rester encore un an sur le banc de l’AS Roma. Les dirigeants parisiens devraient donc se tourner vers d’autres pistes s’ils souhaitent remplacer Christophe Galtier.