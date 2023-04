José Mourinho intéressé par une arrivée au PSG ?

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. En raison des mauvaises performances des Rouge & Bleu, Christophe Galtier est en danger. Plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de José Mourinho. Le Portugais pourrait être intéressé.

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG pour deux ans, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur du club de la capitale à l’issue de la saison même s’il remporte le titre de champion de France. Les mauvaises performances en 2023, les prestations dans le jeu, et les éliminations en Coupe de France et Ligue des Champions en sont les raisons. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés. Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane ou bien encore José Mourinho. Ce dernier, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, pourrait changer d’air cet été.

Mourinho prêt à quitter la Roma pour certains clubs

Selon les informations de Foot Mercato, le Spécial One serait prêt à quitter le club romain mais uniquement pour certains clubs dont le PSG et Chelsea. Si les Blues font une offre, Mourinho poussera pour retrouver son ancien club. Une rumeur évoquait un souhait de l’Arabie saoudite de l’accueillir, soit pour la sélection soit à Al-Nassr avec à la clé un salaire XXL. Mais selon Santi Aouna, le Portugais (60 ans) n’est pas intéressé par une arrivée en Arabie saoudite. Du côté de l’AS Roma, on est ouvert à un départ de José Mourinho.