Joseph Oughourlian, le président de Lens, tacle le PSG sans le nommer

Depuis plusieurs années, les droits TV de la Ligue 1 apportent des tensions entre les présidents de clubs de Ligue 1. Joseph Oughourlian, président de Lens, s’est souvent opposé à Nasser al-Khelaïfi dans les discussions. Au moment d’évoquer les changements qu’il devrait y avoir au sein de la LFP, Joseph Oughourlian a envoyé un tacle au PSG sans le citer.

« On sent bien que la LFP ne travaille pas pour la Ligue. Elle travaille pour quelques clubs, quelques… c’est devenu un secret de polichinelle. Je pense qu’au contraire, les ligues qui ont eu le plus de succès sont celles qui ont été plus égalitaires. Ce n’est pas une question de vendetta personnelle vis-à-vis de Vincent Labrune. Son départ n’est pas le but de toute notre stratégie. Notre stratégie est centrée sur une amélioration de la gouvernance et des instances. McCourt a compris quelque chose, qui est de dire : ‘la valeur de mon club est plus élevée si la valeur de la ligue est la plus importante. Mais je comprends qu’un club comme le PSG se dise qu’il ne joue pas la Ligue 1, mais la Ligue des champions. (…) Il faut qu’on remette la répartition sur la table, parce que là, on est sûr des extrêmes où les clubs n’ont littéralement plus rien du tout. Il y a un certain nombre de clubs qui n’ont vraiment plus rien à se mettre sous la dent. »