Joshua Kimmich confirme avoir été approché par le PSG en 2024

Pratiquement tous les jours, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. En 2024, des rumeurs faisaient écho d’un intérêt des Rouge & Bleu pour Joshua Kimmich. Ce dernier a confirmé des discussions avec le PSG.

Lors du mercato estival 2024, le PSG a recruté Joao Neves pour renforcer son milieu de terrain. Il souhaitait également recruter un milieu de terrain plus expérimenté et a pensé à Joshua Kimmich. L’international allemand se rapprochait de la fin de son contrat avec le Bayern Munich et n’avait pas encore prolongé. Dans un documentaire diffusé sur la ZDF, Joshua Kimmich a confirmé avoir eu des discussions avec le PSG, avant de décider de prolonger avec le club allemand.

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« Paris était un club qui m’a montré un engagement fort »

« Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir. Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « Si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible. » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger. Paris était un club qui m’a montré un engagement fort. Un engagement auquel je ne m’attendais même pas vraiment. J’ai discuté avec le directeur sportif et l’entraîneur. Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir. J’étais censé être une pièce importante du puzzle là-bas, en tant que joueur un peu plus expérimenté. Et ça a forcément un effet sur vous. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Très, très incroyable, je dois le dire. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif. Ce n’est pas comme si j’étais célibataire et que je ne devais prendre des décisions que pour moi-même et ma carrière. J’ai aussi la responsabilité de prendre des décisions pour les membres de ma famille et de faire ce qu’il faut. »