Près de deux mois après son sacre en Ligue des champions, le PSG retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi afin de préparer la saison 2026-2027.

Jour de reprise pour le PSG. Près de deux mois après son dernier match et son sacre en Ligue des champions, le club de la capitale retrouve le Campus PSG. En raison de la Coupe du monde, plusieurs joueurs ne seront pas présents à cette reprise, ce lundi matin.

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Retour des derniers internationaux entre le 8 et le 10 août

En effet, plusieurs internationaux reprendront progressivement, en fonction de la date d’élimination de leur sélection lors du Mondial. Le club parisien avait déjà planifié un calendrier : « quatre semaines de congé pour les joueurs présents à la Coupe du monde à compter de la date d’élimination de leur équipe. Seule exception, ceux qui sont restés jusqu’au bout de la compétition auront trois semaines, le minimum imposé par le syndicat des joueurs », rappelle L’Équipe. Ainsi, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Lucas Digne retrouveront leurs coéquipiers avant le début de la saison. « Les retours au Campus seront donc échelonnés ces prochaines semaines, sachant qu’il n’est pas exclu que certains reviennent un peu plus tôt que prévu, ou que d’autres entament leur préparation en vacances avec un préparateur personnel. »

Ce lundi, à 11 heures, les non-Mondialistes sont attendus à Poissy : Khvicha Kvaratskhelia, Matveï Safonov, Senny Mayulu, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Chevalier et Dro Fernandez. De son côté, Alessandro Longoni, gardien recruté cet été, a déjà pris ses marques dans son nouvel environnement. Il est pris en charge par l’entraîneur des gardiens depuis quelques semaines. Après avoir manqué la totalité de la seconde partie de la saison 2025-2026 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Quentin Ndjantou a effectué sa reprise depuis le 17 juillet. Pour cette reprise, trois jeunes ont également été convoqués par Luis Enrique : Dimitri Lucea (19 ans), David Boly (17 ans) et Rayan Abo El Nay (19 ans). De leur côté, Randal Kolo Muani et Renato Sanches, de retour de prêt, poursuivront leur entraînement avec le groupe Espoirs en attendant que leur situation soit réglée.

Au programme de ce lundi : des tests médicaux et du travail en salle. « Certains sortiront peut-être sur les pelouses par petits groupes. Ils sont convoqués tous les matins de la semaine à la même heure, sauf dimanche prochain (repos) », précise le quotidien sportif. Plusieurs Mondialistes devraient reprendre la semaine prochaine : Marquinhos, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi. Enfin, les Français et Fabian Ruiz sont attendus autour du 8 et 10 août, soit après les deux matchs amicaux face à Majorque (5 août) et à Manchester United (8 août). Ainsi, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet pour ses deux premiers rendez-vous officiels de la saison face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe (12 août) et le RC Lens au Trophée des Champions (16 août).

L’équipe première du Paris Saint-Germain reprendra l’entraînement ce lundi 27 juillet au Campus PSG. Tour d’horizon de ce qui attend les Rouge et Bleu cet été ! 🗞️



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