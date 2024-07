À un mois du début de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, le PSG retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi 15 juillet. Une première journée consacrée aux tests physiques et médicaux.

C’est le jour J pour le PSG. Un mois et demi après le dernier match des Rouge & Bleu, une victoire finale face à l’OL en Coupe de France, les Parisiens retrouveront le Campus PSG ce lundi 15 juillet. C’est aux alentours de 9 heures que certains joueurs Rouge & Bleu se présenteront au centre d’entraînement de Poissy. Cette première journée sera consacrée aux tests physiques et médicaux. Certains examens seront réalisés à l’hôpital américain de Neuilly. Et pour ce jour de rentrée, aucune star ne sera présente.

Deux premiers jours consacrés aux tests physiques et médicaux

En effet, la moitié de l’effectif manquera à l’appel. Les joueurs présents à l’Euro (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Milan Skriniar, Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos), en Copa America (Marquinhos, Lucas Beraldo, Manuel Ugarte) ou encore aux Jeux Olympiques (Arnau Tenas et Achraf Hakimi) sont attendus plus tard cet été. La plupart des joueurs refouleront les pelouses d’entraînement début août. Juste après leur dernier match avec leur sélection, les internationaux bénéficient de trois semaines de coupure avant de retrouver leurs coéquipiers.

Mais quelques joueurs confirmés seront tout de même présents lors de cette reprise. Marco Asensio, Carlos Soler, Lee Kang-In ou encore Nordi Mukiele sont par exemple attendus. Les joueurs prêtés comme Juan Bernat, Cher Ndour, Colin Dagba et Renato Sanches seront de la partie, tout comme les deux nouvelles recrues Matvey Safanov et Gabriel Moscardo. Les jeunes du centre de formation, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Lucas Lavallée, Noha Lemina, Ayman Kari, Yoram Zague, Joane Gadou, Louis Mouquet et Ibrahim Mbaye seront aussi présents ce lundi 15 juillet. Pas de Senny Mayulu, retenu avec les U19 de la France pour disputer l’Euro. Après deux premiers jours consacrée aux tests physiques et médicaux, Luis Enrique va accélérer la cadence en proposant deux séances d’entraînement par jour à partir de mercredi. Le technicien parisien compte profiter de cette pré-saison pour parfaire la préparation avant le début de la Ligue 1 et alors que les Rouge & Bleu ne feront pas de stage. Comme la saison précédente, un second groupe d’entraînement devrait être mis en place pour les joueurs invités à quitter le club cet été.