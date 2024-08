Juan Bernat finalement lié avec le PSG jusqu’en juin 2026 ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, Juan Bernat a rejoint Villarreal sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Une opération qui a fait tilter beaucoup de monde, le latéral gauche espagnol n’ayant plus qu’un an de contrat avec Paris. Mais il serait en réalité lié jusqu’en juin 2026 avec le PSG.

Prêté la saison dernière au Benfica, Juan Bernat n’avait joué que sept rencontres avec le club portugais, lui qui a encore une fois été embêté par les blessures. Encore sous contrat avec le PSG, il était revenu à Paris à l’issue de son prêt. Placé dans le loft, ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique, le latéral gauche (31 ans) attendait de trouver une porte de sortie afin de pouvoir jouer régulièrement lors de cet exercice 2024-2025. Alors que son nom avait été associé à Valence, son club formateur, c’est finalement Villarreal qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat.

A voir aussi : Officiel : Juan Bernat file à Villareal en prêt

Une clause dans sa dernière prolongation de contrat

Une formule qui a interloqué un grands nombres de suiveurs du PSG. En effet, l’ancien du Bayern Munich, avait prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu de quatre ans en 2021, soit jusqu’en juin 2025. En le prêtant sans option d’achat au club de Liga, le club de la capitale se « débarrassait » de Juan Bernat, qui arrive en effet en fin de contrat dans moins d’un an. Mais d’après Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, il y avait une clause dans le contrat du latéral espagnol qui lui permettait de prolonger automatiquement d’un an s’il le souhaitait. Ce dernier aurait activé cette dernière et serait donc lié avec le PSG jusqu’en juin 2026.