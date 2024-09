Juan Bernat justifie son choix de rejoindre Villarreal

Juan Bernat, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique. Le latéral gauche espagnol a trouvé un club dans les derniers jours du mercato, Villarreal. Il a expliqué son choix.

Arrivé au PSG durant l’été 2018, Juan Bernat n’a pas été épargné par les blessures. En six ans au PSG, il n’aura participé qu’à 128 matches (huit buts et onze passes décisives). Pas dans les plans de Luis Enrique, il avait été prêté au Benfica la saison dernière. Mais au Portugal, encore freiné par des blessures, il ne jouera que sept matches. De retour au PSG cet été, il avait été placé dans le loft et attendait de trouver un nouveau club.

« Cela faisait plusieurs années que je voulais retourner en Espagne«

En toute fin de mercato, il a trouvé un point de chute en étant prêté sans option d’achat à Villarreal. Ce mercredi, le joueur, qui appartient toujours au PSG, a été présenté à la presse. Et il a expliqué son choix de signer avec le club espagnol. « Villarreal est une grande équipe et, en plus, ils ont fait un excellent début de saison. De plus, cela faisait plusieurs années que je voulais retourner en Espagne et profiter du championnat de mon pays, lance le latéral gauche dans des propos relayés par Foot Mercato. Donc, dès que Villarreal m’a donné l’opportunité, je n’ai pas hésité. Je suis convaincu que c’est le bon endroit pour continuer à grandir. Je suis ici pour aider l’équipe et pour l’aider à prendre des points. »