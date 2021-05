Juanfran : “En dehors du terrain, Neymar est un bon gamin”

Neymar est un joueur clivant. Il a ses admirateurs et ses détracteurs. Juanfran, ancien défenseur de l’Atlético de Madrid (2011-2019), a souvent affronté le numéro 10 parisien lors des affrontements entre l’Atlético et le FC Barcelone. Et le latéral droit (36 ans) a fait savoir que le Brésilien (29 ans) était un joueur insupportable sur le terrain. “Luis Suarez, joueur qui m’a le plus agacé ? Non, c’était Neymar, explique Juanfran sur la Cadena Ser. Quand je suis allé au Brésil (il a joué deux ans à Sao Paulo, 2019-2021), je voulais en savoir plus. En dehors du terrain, ils m’ont très bien parlé de lui, que c’est un bon gamin sans problème, mais sur le terrain, il était insupportable.”