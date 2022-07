Nouvel homme fort de la stratégie sportive du PSG, Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, se trouve sur tous les fronts. Le conseiller du football a d’ores et déjà bouclé la première recrue du mercato parisien avec l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto en attendant l’officialisation du transfert d’Hugo Ekitikite, qui était présent ce vendredi soir à la Factory. Depuis plusieurs semaines, d’autres dossiers bien précis accaparent son attention, ceux menant à Gianluca Scamacca et Milan Skriniar.

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs, le PSG a fait de Gianluca Scamacca et de Milan Skriniar ses priorités afin d’apporter du poids offensif et défensif. Quasi quotidiennement, ces deux joueurs sont donc associés au club de la capitale au sein de la presse transalpine ou hexagonale. De vrais serpents de mer en somme. Et à en croire les informations du Parisien ce jour, il se pourrait que l’attente arrive enfin à son terme.

Le PSG veut changer son image

En effet selon les informations du quotidien francilien, « sauf retournement de situation » le défenseur de l’Inter Milan et l’attaquant de Sassuolo devraient bel et bien rejoindre le PSG dans les prochaines semaines. Mais si les positions se rapprochent, aucun accord financier n’a encore été trouvé avec les deux clubs italiens. Les discussions sont jugées « âpres et difficiles » et la volonté de la nouvelle direction parisienne est d’arrêter d’avoir cette image de club qui surpaye leurs nouveaux renforts. Le dossier le plus avancé est celui qui mène à Milan Skriniar. D’après les dires du Parisien, les positions se rapprocheraient jour après jour et le Slovaque « devrait devenir, après Vitinha, Hugo Ekitike et Renato Sanches, la quatrième recrue de l’ère Campos – Galtier. » En cas d’échec des négociations, « à ce jour improbable en interne », le plan B se nomme Jules Koundé et ce dernier aurait une valeur de 60 millions d’euros.

Gonçalo Ramos pisté en cas d’échec des négociations pour Scamacca

Si Gianluca Scamacca venait à ne pas venir au Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait coché le nom de Gonçalo Ramos, 21 ans, attaquant portugais de Benfica. Sassuolo et le club de la capitale auraient du mal à trouver un terrain d’entente sur le prix du joueur. Paris refuserait de surpayer l’attaquant italien. Ce dossier pourrait prendre plus de temps que prévu. Le mercato n’est donc pas prêt de se calmer du côté des Rouge & Bleu, que ce soit dans le sens des départs mais aussi des arrivées.