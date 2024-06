Julian Alvarez, le 9 parfait pour le PSG de Luis Enrique ?

Suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG veut se montrer actif durant ce mercato estival et compte bien recruter des attaquants de haut niveau. La piste Julian Alvarez est revenue ces dernières heures.

Julian Alvarez, jeune attaquant argentin de Manchester City, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Né le 31 janvier 2000, Alvarez combine technique, vision de jeu et détermination sans faille, des qualités qui le rendent particulièrement intéressant pour de nombreux entraîneurs, y compris Luis Enrique. Barré par la concurrence d’Erling Haaland dans le club anglais, le goleador voudrait quitter les Cityzens afin d’avoir un temps de jeu plus conséquent. Selon Fabrizio Romano, le PSG serait très intéressé par son profil et serait même venu aux renseignements. Cependant, une question subsiste : le numéro 11 de City serait-il adapté au système de jeu de Luis Enrique ? Canal Supporters vous livre son analyse.

⭐️Le talentueux Julian Alvarez de Manchester City serait sur les tablettes parisiennes !



Ses stats cette saison :

⚽️50 matchs

🎯17 buts

🤝12 passes décisives



🤔 Alvarez au PSG, vous y croyez ? pic.twitter.com/IDd0SLGdbV — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 6, 2024 X : CanalSupporters

Un profil « Enrique compatible » ?

Julian Alvarez n’est pas le plus grand des attaquants (1m70), mais il compense largement son déficit de taille par son agilité, sa rapidité et son excellente coordination. Il est capable de dribbler dans des espaces restreints, de contrôler le ballon sous pression et d’exécuter des mouvements rapides pour se créer des occasions de but. Ses capacités à changer de direction rapidement et à maintenir un haut niveau sur son toucher de balle font de lui un redoutable adversaire pour les défenseurs. C’est un joueur intelligent puisqu’il dispose d’une excellente compréhension tactique. Il sait se positionner correctement pour exploiter les failles dans les défenses adverses. Ses capacités à lire le jeu et à anticiper les actions des défenseurs lui permettent de se démarquer et de créer des opportunités pour lui-même et pour ses coéquipiers.

Bien qu’il soit principalement un attaquant de pointe, Julian Alvarez est extrêmement polyvalent. Il peut jouer sur les ailes, offrant de la largeur et utilisant sa vitesse pour dépasser ses adversaires. Cette polyvalence est un atout majeur pour Luis Enrique, permettant de l’utiliser dans différentes configurations tactiques en fonction des besoins de l’équipe. Concernant sa compatibilté avec le jeu du technicien espagnol, connu pour son style basé sur la possession de balle et le pressing haut, « Lucho » trouverait en Julian un attaquant parfaitement adapté à ses principes tactiques. En effet, Luis Enrique exige de ses attaquants qu’ils participent activement au pressing pour récupérer le ballon haut sur le terrain. Alvarez, avec son énergie inépuisable et son travail défensif acharné, est parfaitement adapté à ce rôle. Il harcèle constamment les défenseurs adverses, forçant des erreurs et créant des occasions de contre-attaque rapide.

De plus, le système de jeu du coach parisien nécessite des attaquants de pointe capables de se déplacer fluidement entre les lignes et qui puisse décrocher de l’axe afin d’ouvrir des espaces. Sous Enrique, les attaquants ne sont pas seulement des finisseurs mais aussi des participants actifs au jeu collectif. Julian Alvarez excelle dans les combinaisons rapides et les échanges courts, facilitant le jeu de passes fluides et rapides prôné par l’entraîneur espagnol. Sa vision de jeu et sa capacité à délivrer des passes décisives en font un lien crucial entre le milieu de terrain et l’attaque. Malgré son implication dans le jeu collectif, il reste un finisseur de haut niveau. Son sens du but, sa capacité à tirer rapidement et précisément, ainsi que son sang-froid devant le but font de lui une menace constante.

En somme, Julian Alvarez représente le profil idéal pour s’intégrer dans le système de jeu du PSG. Son énergie, son intelligence tactique, sa polyvalence et son efficacité devant le but en font le candidat parfait pour occuper le poste de numéro 9 dans une équipe cherchant à dominer par la possession et le pressing intense.