Julian Draxler raconte sa mésaventure avant son départ de Paris

Un fort potentiel et une vision magique, Julian Draxler a été pendant un moment un joueur à part. Mais peu à peu, et au fur et à mesure de ses saisons au PSG, l’Allemand a sombré dans l’oubli. Cet été, il fallait partir et c’est ce qu’il a fait. Avant de rejoindre Al-Ahli au Qatar, un événement l’a conforté dans ce choix.

7 personnes interpellées

C’est dans une interview accordée à Sky Sport que Julian Draxler raconte sa mésaventure. « Juste avant de partir au Qatar, des gens sont venus à ma porte, et dans leur voiture, ils n’avaient pas de menottes, mais des serre-câbles pour nous immobiliser. La criminalité devient incontrôlable à Paris, et en tant que père de famille maintenant, je me suis dit, qui sait, c’est peut-être un signe d’en haut pour essayer autre chose », a déclaré le milieu offensif. Suite à cet événement, 7 personnes ont été interpellées alors qu’ils préparaient un cambriolage au domicile du joueur. Des gants, des cagoules ou encore des liens en plastique ont été découverts dans le coffre du véhicule.

