Jürgen Klopp met fin aux rumeurs Mbappé à Liverpool

L’avenir de Kylian Mbappé est le feuilleton qui agite l’actualité mercato du PSG quasiment quotidiennement. Placé dans les clubs intéressés par l’attaquant, Liverpool, via son entraîneur Jürgen Klopp, a mis fin à cette piste.

En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a juste qu’à aujourd’hui pour lever sa clause de prolongation de contrat. Mais il serait fortement improbable qu’il le fasse d’ici minuit. Le joueur a en effet expliqué à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas lever cette clause mais qu’il comptait bien honorer sa dernière année de contrat avec les Rouge & Bleu. Ses dirigeants ne voulant pas le voir partir libre dans un an, lui ont expliqué que soit s’il prolongeait soit il était placé sur le marché. La future destination de l’attaquant (24 ans) ne fait guère de doute, il s’agira du Real Madrid, que ce soit cet été ou l’été prochain. Mais d’autres clubs ont été associés au capitaine des Bleus, dont Liverpool. Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, a mis fin à la possibilité d’une arrivée à Liverpool de Kylian Mbappé.

« Je ne veux pas gâcher cette histoire, mais… »

« La rumeur Mbappé à Liverpool ? On en rigole. Je peux dire que je trouve que c’est un très bon joueur. Mais les conditions financières ne nous conviennent pas du tout, lance le coach allemand pour Sky Sport Deutschland. Je ne veux pas gâcher cette histoire, mais pour autant que je sache, il n’y a rien de tel de prévu. Il se peut que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me faire une surprise. Mais cela n’est pas encore arrivé depuis huit ans que je suis ici. » Le dossier Kylian Mbappé risque de durer encore longtemps et il pourrait se conclure uniquement en fin de mercato.