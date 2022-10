Juve / PSG : La liste d’absents s’allonge côté turinois

Pour le compte de la sixième et ultime journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG se déplace au Juventus Stadium. Une rencontre pour laquelle l’adversaire du soir des Rouge & Bleu sera diminué et devra composer sans plusieurs de ses joueurs cadres.

C’est ce mercredi 2 novembre prochain (21h sur Canal +), que le PSG devra aller à Turin afin de préserver sa première place du groupe H en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur la totalité de son groupe. Cependant, dans le camp adverse, la donne n’est pas la même. En effet, Massimiliano Allegri devra faire sans Leandro Paredes au milieu de terrain, et Bremer en défense. Présent aujourd’hui en conférence de presse, le technicien italien a ajouté de nouveaux noms dans la liste des absents pour ce choc face au Paris Saint-Germain. En amont de la rencontre de Serie A face à Lecce que disputeront les Bianconeri, un point presse s’est tenu ce vendredi. L’occasion pour le coach de la Juve de donner des nouvelles de deux de ses joueurs : « Chiesa et Pogba ? Demain, non. Impossible contre le PSG mercredi. À 99% non contre l’Inter. S’ils peuvent, ils seront là contre Vérone et la Lazio. Mais c’est difficile« .

En plus de ces absences, Allegri pourrait également se passer de son attaquant Dusan Vlahovic. En effet l’international serbe est sorti sur blessure cette semaine en C1 face à Benfica. Touché à l’aine, il ne devrait pas prendre part à la rencontre de Serie A du week-end. Une absence qui le rend incertain pour l’ultime rendez-vous de Ligue des Champions de la Juventus Turin cette semaine.