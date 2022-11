Juventus / PSG : le groupe parisien sans trois joueurs

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG ira à Turin pour s’offrir la première place du groupe contre la Juventus, qui doit assurer sa troisième place pour poursuivre son aventure européenne en Ligue Europa en février prochain. Alors qu’il pouvait compter sur un groupe au complet ce matin à l’entraînement, Christophe Galtier devra faire face aux forfaits de Presnel Kimpembe et Keylor Navas. Le titi parisien a reçu un coup et est victime d’une gêne au tendon d’Achille droit alors que le gardien souffre des douleurs aux lombaires. Suspendu, Neymar est aussi absent du groupe.

Le groupe du PSG