Kadidiatou Diani confirme son départ du PSG

Comme annoncé ces derniers jours, Kadidiatou Diani ne sera plus une joueuse du PSG. L’attaquante a officialisé son départ via ses réseaux sociaux.

Le PSG devra trouver une remplaçante à sa meilleure joueuse de la saison 2022-2023. Alors que son contrat a expiré le 30 juin dernier, Kadidiatou Diani ne portera plus le maillot des Féminines du PSG, après six saisons au club. Actuellement avec l’équipe de France féminine pour préparer la Coupe du monde (20 juillet au 20 août), l’attaquante de 28 ans voulait mettre au clair son avenir avant le début de la compétition. Et ce vendredi soir, elle a officialisé son départ des Rouge & Bleu.

À voir aussi : Les News PSG du jour : Ugarte présenté, Xavi Simons, Joao Félix, Gabri Veiga…

« Pendant mon passage au PSG, j’ai fait preuve d’un dévouement et d’une loyauté »

Via ses réseaux sociaux, l’internationale française a remercié le PSG pour toutes les années passées dans la Ville Lumière. « C’est avec une profonde émotion que je vous annonce aujourd’hui mon départ du Paris Saint-Germain. Cette décision, bien que difficile à accepter, marque la fin d’une ère après six années. Pendant mon passage au Paris Saint-Germain, j’ai fait preuve d’un dévouement et d’une loyauté, repoussant sans cesse mes limites (…) Bien que je ressens une grande tristesse en annonçant mon départ, je souhaite exprimer ma gratitude au Paris Saint-Germain pour les moments inoubliables vécues avec les joueuses, le staff et tous les employés. Je tiens à remercier les supporters du club pour leur soutien indéfectible. Votre passion et votre engagement ont contribué à rendre cette aventure encore plus spéciale. C’est un nouveau chapitre qui commence et ce n’est pas un adieu mais un simple au revoir. Vous resterez à jamais dans mon coeur », a-t-elle déclaré.

En 161 matches avec le PSG, Kadidiatou Diani aura marqué un total de 84 buts. Elle a notamment remporté un titre de championne de France et deux Coupes de France. Selon les dernières rumeurs, la désormais ex-Parisienne se dirige vers l’Olympique Lyonnais, club rival du PSG. Et pour compenser ce départ, le board parisien aurait activé la piste menant à l’attaquante de l’Inter Milan, Tabitha Chawinga.