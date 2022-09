Dans moins de deux mois, la Coupe du Monde au Qatar va commencer (20 novembre-18 décembre). L’une des sélections favorites à la victoire finale se nomme Brésil. La Seleçao possède une force de frappe assez impressionnante. Légende de la sélection brésilienne, Kaka, estime que Neymar, l’attaquant du PSG, sera toujours le leader du Brésil même s’il sera mieux accompagné que lors du Mondial 2018.

« Neymar va être le leader du Brésil au Qatar«

« Neymar va être le leader du Brésil au Qatar mais il est très important qu’il ait des joueurs comme Vinicius à ses côtés. Lors de la Coupe du monde 2018, Ney était le protagoniste absolu mais maintenant nous avons Vini, Raphinha, Richarlison, Antony qui ne sont pas de jeunes promesses mais des joueurs confirmés, lance Kaka pour Marca. Vinicius, par exemple, est une star à Madrid et a marqué le but de la dernière finale de la Ligue des champions. Cela enlève un peu de pression des épaules de Neymar, et c’est quelque chose de très positif pour mener à bien nos objectifs. »