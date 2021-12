Le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi soir dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 (21h00). Après un match nul décevant face à l’OGC Nice en milieu de semaine (0-0), le club de la capitale voudra réagir sur la pelouse du Stade Felix Bollaert. Interrogé par le quotidien AS, Gaël Kakuta a partagé ses ambitions avant la rencontre du soir et ne veut pas que son équipe dénature son jeu.

Messi ? C’est bien pour nous de voir comment nous allons réagir au PSG et à Messi. Et c’est bien aussi pour la Ligue 1 d’avoir un joueur comme Messi, qui est l’un des meilleurs au monde.

Si on va abandonner notre style de jeu face au PSG ? Non, nous voulons jouer comme l’an dernier (victoire des Lensois 1-0). Nous devons être en phase ce qu’on propose et y croire. Nous sommes désormais cinquième du championnat. Si nous y sommes à cette place, c’est parce que nous jouons bien et exerçons notre football sans crainte. Si on joue avec la peur contre le PSG, on perd 7-0 ! Il faut jouer sans crainte.