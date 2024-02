Kalimuendo ne ferme pas la porte à un retour au PSG

Attaquant du Stade Rennais depuis l’été 2022, Arnaud Kalimuendo ne ferme pas la porte à un retour dans son club formateur.

Peu utilisé au PSG (5 matches disputés) et après deux prêts réussis au RC Lens (65 matches, 21 buts), Arnaud Kalimuendo a décidé de prendre une nouvelle direction dans sa carrière. Bouché par la concurrence en attaque chez les Rouge & Bleu, l’attaquant de 22 ans a été transféré au Stade Rennais à l’été 2022 contre une somme estimée à 25M€, bonus inclus. Si son aventure en Bretagne manque de constance (66 matches, 17 buts), le joueur formé au PSG était notamment dans le viseur de l’Eintracht Francfort cet hiver avant que le club allemand ne se rabatte sur le choix Hugo Ekitike.

« C’est un club qui a une grande part dans mon coeur »

Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Arnaud Kalimuendo a été questionné sur un possible retour au PSG dans la suite de sa carrière. Très attaché à son club formateur, l’international Espoir français n’a pas fermé la porte à cette possibilité. « Revenir un jour au PSG, une possibilité ? C’est une possibilité bien sûr. Paris ça reste un très grand club. C’est un club qui a une grande part dans mon coeur. Je suis énormément leur actualité et tout ce qui se passe durant cette saison », a déclaré le Titi avant d’être questionné sur Kylian Mbappé. « Mbappé ? Il est fort et c’est tout le mérite qui lui revient. Il a su faire preuve d’une précision et d’une finition remarquables devant le but. C’est un joueur inspirant et générationnel. » Pour rappel, Arnaud Kalimuendo est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Stade Rennais et est aujourd’hui évalué à 20M€ par le site Transfermarkt.