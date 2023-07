Cet été, le PSG souhaiterait recruter un attaquant de pointe. Et dans sa liste, figure notamment Harry Kane. Ange Postecoglou, son coach à Tottenham, explique que l’Anglais est totalement engagé chez les Spurs malgré les rumeurs.

Harry Kane arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 avec Tottenham. L’international anglais aimerait quitter les Spurs après 12 ans de bons et loyaux services. Dans cette optique, deux clubs seraient des destinations possibles, le PSG et le Bayern Munich. Même si l’attaquant (29 ans) aurait une préférence pour le club allemand, les Rouge & Bleu tentent de le convaincre de les rejoindre. En attendant de possiblement quitter Tottenham, il participe à la préparation de son équipe. Présent en conférence de presse son entraîneur, Ange Postecoglou, a été questionné sur l’état d’esprit de son numéro 10. Et ce dernier a expliqué qu’il était totalement engagé avec son équipe.

A voir aussi : Mercato : Paris tente tout pour signer Harry Kane

« Il ne se laissera pas décourager par quoi que ce soit »

« J’ai eu une bonne discussion avec Harry. Il n’y a rien eu d’extraordinaire comme les gens le pensent. Je me suis présenté et nous avons surtout parlé du club, de sa situation et des points qu’il pense pouvoir améliorer. Il ne s’agit pas d’une vision spécifique pour une personne, mais pour le groupe et nous sommes parfaitement d’accord sur ce point – nous voulons voir une équipe performante cette année. Beaucoup de gens connaissent Harry mieux que moi, mais il ne se laissera pas décourager par quoi que ce soit. Il est ici et tant qu’il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons, et c’est ainsi que j’ai vu les choses, avance le coach du club londonien dans des propos relayés par Goal. La discussion ne portait pas vraiment sur [l’avenir], mais plutôt sur le collectif et sur ce que nous faisons. Harry est le même que tous les autres joueurs, ce n’est pas quelque chose que je leur demande quand ils passent la porte, en leur demandant s’ils ont un bon de sortie ou non. […]Il reste près d’un mois avant le début de la saison, la fenêtre de transfert est encore ouverte, alors nous verrons ce qui se passera. »