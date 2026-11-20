La saison dernière, le PSG a remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive. Il a offert une demi-finale historique contre le Bayern Munich. Harry Kane ne s’est toujours pas remis de cette double confrontation.

Le 28 avril dernier, le PSG recevait le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Les deux équipes vont offrir l’un des meilleurs matches de l’histoire du football. Les deux équipes vont se rendre coup sur coup et offrir un très beau spectacle aux supporters présents au stade et à ceux devant leurs télévisions. Après l’ouverture du score d‘Harry Kane (17e), le PSG va réussir à prendre l’avantage grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia (24e) et João Neves (33e). Le Bayern égalisera avant la mi-temps par l’intermédiaire de Michael Olise (41e). Le PSG rentrera finalement aux vestiaires avec un but d’avance grâce à un penalty d’Ousmane Dembélé (45e+5).

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« Être éliminé par l’équipe qui a remporté le titre deux fois de suite n’avait rien de honteux »

L’international géorgien portera le score à 4-2 dès la 56e avant de voir le numéro 10 du PSG enfoncer le clou deux minutes plus tard pour offrir une avance de trois buts au PSG. Malgré ce coup dur, le Bayern réussira à marquer deux buts avec Dayot Upamecano (65e) et Luis Díaz (68e) pour offrir un match légendaire. Après cette rencontre folle, le PSG ira chercher sa qualification sur la pelouse de l’Allianz Arena en concédant un nul en toute fin de match après l’ouverture du score rapide d’Ousmane Dembélé (1-1). Ce festival au Parc des Princes, Harry Kane s’en souvient très bien. Il se l’est remémoré dans une interview accordée à Foot Mercato. « La Ligue des champions est un objectif majeur pour moi et pour l’équipe. Nous disposons d’un effectif solide, composé de joueurs incroyables. La saison dernière, les matchs contre le PSG ont été fous, ça s’est joué à un cheveu, et être éliminé par l’équipe qui a remporté le titre deux fois de suite n’avait rien de honteux. Le fait de passer une année supplémentaire avec l’entraîneur et l’équipe nous aide à devenir encore plus forts. Nous avons abordé cette saison en nous disant que ça devait être notre année. Nous devons trouver le moyen d’y parvenir, trouver ce petit plus qui fera la différence pour passer les tours et tout mettre en œuvre pour remporter la Ligue des champions. C’est notre objectif principal. »



