Bayern Psg

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG défie le Bayern Munich en Ligue des champions avec l’ambition de se relancer dans la compétition.

La tâche s’annonce difficile mais pas impossible pour le PSG. En difficulté dans cette campagne de Ligue des champions, le club parisien affronte ce mardi le Bayern Munich – à l’Allianz Arena – avec pour objectif de réaliser un exploit en Bavière. Afin de se relancer dans ce classement général, les Rouge & Bleu auront à coeur de revenir de leur voyage en Allemagne avec les trois points. Mais pour cela, il faudra venir à bout d’une équipe allemande en grande forme et avec un attaquant qui marche sur l’eau depuis le début de saison.

À lire aussi : Bayern Munich / PSG – Les compositions probables selon la presse

« Nous essaierons de les étouffer dans leur moitié de terrain »

Auteur de 20 buts en 17 matches dans cet exercice 2024-2025, l’international anglais – Harry Kane – s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Et l’avant-centre de 31 ans compte appuyer sur les faiblesses adverses pour venir à bout du PSG : « Ce sera un match difficile, le PSG a une très bonne équipe. Ils jouent avec beaucoup de stars, essaient de dominer le jeu avec la possession. Nous essayons de faire la même chose. Demain (mardi) à la maison, nous essaierons de dominer le ballon, de créer des occasions, de peser sur leur défense », a déclaré Harry Kane, dans des propos rapporté par RMC Sport, avant de poursuivre. « Dans le pressing aussi, nous voulons rendre le match le plus difficile que nous pouvons en pressant jusqu’au gardien mais aussi dans le contre-pressing quand nous perdons le ballon. Nous essaierons de les étouffer dans leur moitié de terrain et je crois que nous le faisons très bien cette saison. »

L’ancien de Tottenham a aussi été questionné sur sa grande forme du moment. « Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Mes chiffres sont les meilleurs de ma carrière. Je me sens très bien en ce moment. En tant que joueur expérimenté, on en apprend beaucoup sur le jeu au plus haut niveau et sur son propre corps. Je sais comment je peux influencer au mieux le jeu. J’espère que ça continuera, avec les joueurs autour de moi, la confiance en soi pour marquer des buts. »