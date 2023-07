Kang-im Lee : « hâte de commencer cette nouvelle aventure »

C’est donc désormais officiel, Kang-im Lee est un nouveau joueur du PSG. Le Coréen a délivré ses premiers mots au site officiel de son tout nouveau club.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a connu un vrai coup d’accélérateur au cours des derniers jours. C’est, en effet, le troisième jour consécutivement que le club de la capitale annonce à minima une recrue. Milan Skriniar et Marco Asensio ce jeudi, Manuel Ugarte ce vendredi et donc Kang-im Lee ce samedi ! Le virevoltant gaucher devient, par la même, le tout premier joueur coréen a porté la tunique du PSG. Il a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2028.

La satisfaction de Kang-im Lee

Le désormais ex joueur de Majorque, transféré pour un montant estimé à 22 millions d’euros, a offert ses tous premiers mots au site officiel du club. Le gaucher a ainsi affiché sa satisfaction et a envoyé un message à ses supporters. Un entretien dans lequel il a également évoqué sa position préférentielle sur le terrain ou ses objectifs. « C’est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain »

Sa position préférentielle ?

« Ma position sur le terrain peut varier, je suis un milieu de terrain capable d’évoluer sur les deux ailes. Je suis un joueur habile et à l’aise ballon au pied. J’ai beaucoup d’envie et soif de victoires. Je suis au service du collectif, avec l’objectif que l’équipe décroche la victoire. »

Sa connaissance du PSG et de la Ligue 1

« Je connais le Paris Saint-Germain depuis que je suis tout petit. C’est une des meilleures équipes du monde. Je suis le championnat de France depuis très longtemps aussi. C’est un championnat très compétitif, qui compte beaucoup de joueurs très talentueux. »

Ses objectifs maintenant qu’il est au PSG

« Mon objectif est de toujours aider l’équipe au maximum, pour aider le club à gagner à remporter chaque match, et le plus de titres possibles. »