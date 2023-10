Absent du fait des Jeux Asiatiques remportés avec la Corée du Sud,, Kang-In Lee est de retour au PSG. Et le gaucher a apparemment des fourmis dans les jambes.

Cela fait un moment que Kang-In Lee n’a plus porté la tunique du PSG en match officiel. Et pour cause, d’abord blessé, ce dernier s’est ensuite envolé avec la Corée du Sud pour prendre part aux Jeux Asiatiques. Tournoi remporté, en outre, par l’ancien joueur de Majorque et ses coéquipiers. Mais ce samedi, Kang-In Lee figure bel et bien dans le groupe concocté par Luis Enrique pour la réception de Strasbourg (17h00, 9e journée de Ligue 1).

à voir aussi : la composition probable du PSG face à Strasbourg

🔴🗣️ Lee Kang-in sur son état physique : "Je suis prêt ! Mais je ne sais pas si je vais jouer. Si je joue, je vais essayer d’aider l’équipe autant que possible !" ✊🇰🇷#PSGRCSA pic.twitter.com/7svNecnOb6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 21, 2023

Kang-IN Lee est fin prêt

Un match qui pourrait voir Kang-In Lee être aligné au milieu de terrain. En tout cas, le principal intéressé se dit, pour sa part, fin prêt à démarrer. « J’ai très envie de porter à nouveau les couleurs du club, a-t-il confié au micro de PSG TV. Quand j’ai rejoint Paris cet été, j’avais envie d’évoluer dans ce grand club ! (…) Je suis prêt. Je ne sais pas si je vais jouer. Si je joue, je vais essayer d’aider l’équipe autant que possible ! »