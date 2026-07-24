Kang-in Lee a signé son contrat avec l’Atlético de Madrid

Après Gonçalo Ramos, le PSG devrait voir un deuxième joueur le quitter. Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid est tout proche.

Le PSG s’apprête à réaliser sa deuxième vente de ce mercato estival. Après Gonçalo Ramos vendu pour 80 millions d’euros à l’AC Milan, le club de la capitale est sur le point de voir Kang-in Lee le quitter, trois ans après avoir rejoint le club de la capitale en provenance de Majorque contre 22 millions d’euros. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à l’Atlético de Madrid.

Un contrat de cinq ans l’attend à Madrid

Ces derniers jours, on évoquait un accord trouvé entre le PSG et l’Atlético de Madrid pour un transfert autour des 40 millions d’euros (35 millions d’euros plus cinq millions d’euros de bonus). Présent à la Coupe du monde avec la Corée du Sud, le milieu offensif termine ses vacances. Lui qui a trouvé un accord avec les Colchoneros pour un contrat de cinq ans devrait être officialisé comme nouveau joueur de l’Atlético de Madrid très rapidement. En effet, selon les informations de Marca, Kang-in Lee a paraphé son contrat avec le club madrilène. L’officialisation de son transfert ne devrait donc plus trop tarder.