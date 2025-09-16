Kang-in Lee, encore gêné à une cheville, incertain pour l’Atalanta

Avant de faire son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a perdu trois nouveaux joueurs sur blessure. Kang-in Lee souffrait encore de sa cheville hier.

Contre l’Atalanta Bergame, son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés en équipe de France et absents plusieurs semaines. Lors du match précédent, contre Lens, il a vu trois joueurs se blesser et quitter le terrain, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo. Après examens, les blessures de ces trois joueurs ne semblent pas trop graves.

A voir aussi : PSG / Atalanta – Optimisme autour de Kvaratskhelia

Une décision ce mardi pour Lee

Selon les informations d’Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, Kang-in Lee ressentait encore une gêne à une cheville hier, même si les examens pratiqués n’ont rien signalé de grave. Le journaliste indique qu’il faudra attendre ce mardi pour y voir un peu plus clair sur son état de forme. En ce qui concerne Khvicha Kvaratskhelia, les derniers examens effectués sont rassurants suite à la grosse semelle reçue au mollet gauche contre les Lensois. L’international géorgien pourrait être apte pour le match de mercredi contre l’Atalanta, avance Arthur Perrot. Enfin, en ce qui concerne Lucas Beraldo, les premières nouvelles sont rassurantes. Après avoir passé des examens, le numéro 4 du PSG souffrirait d’une entorse de la cheville. Le journaliste conclut en expliquant qu’aucun ligament ne serait touché pour l’international brésilien, ce qui était un temps redouté après sa sortie sur civière.