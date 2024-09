Ce samedi soir, le PSG a renversé le Stade Brestois (3-1) pour enchaîner un quatrième succès de rang en championnat. Une victoire acquise en grande partie grâce à Ousmane Dembélé.

Le PSG prépare au mieux son premier match de Ligue des champions. Quelques jours avant la réception de Girona en C1 (mercredi à 21h), les joueurs de Luis Enrique affrontaient le Stade Brestois ce samedi soir. Malgré l’ouverture du score concédé, le club parisien est parvenu à renverser la situation pour s’imposer sur le score de 3-1. Un succès acquis en grande partie grâce à un Ousmane Dembélé des grands soirs et auteur d’un doublé.

« Ousmane Dembélé est un très grand joueur »

Titulaire dans l’entrejeu face au SB29 et auteur d’une belle performance, Lee Kang-In s’est montré admiratif du numéro 10 parisien, zone mixte, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « Brest est une bonne équipe, nous avons dû travailler dur pour obtenir cette victoire mais au final nous avons obtenu cette victoire et c’est le plus important pour nous. Tous les joueurs sont soudés, ensemble. Ousmane Dembélé est un très grand joueur qui fait toujours beaucoup de différences et j’espère que ça va durer encore longtemps. » Auteur de quatre buts depuis le début de saison, plus trois passes décisives, Ousmane Dembélé est prêt avant la Ligue des champions.