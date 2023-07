Kang-In Lee, un profil recherché par le PSG

Le PSG va boucler l’arrivée de Kang-In Lee dans les heures à venir. L’international sud-coréen pourra notamment apporter son dynamisme dans une équipe qui manquait de percussion ces derniers mois.

Après un exercice 2022-2023 manqué, le PSG a décidé de réagir rapidement sur le marché des transferts. Si les officialisations n’ont pas encore eu lieu, six recrues seront bientôt annoncées : Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Marco Asensio. Et concernant le Sud-Coréen, son profil était recherché par les dirigeants parisiens.

Le PSG a réussi à faire baisser le prix

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG et Majorque ont réussi à s’entendre pour le transfert de Kang-in Lee à hauteur de 22M€, bonus compris. De son côté, l’international sud-coréen de 22 ans avait déjà passé sa visite médicale au début du mois de juin, mais les négociations n’avaient pas encore abouti entre les deux formations. « Au début des discussions, le club espagnol souhaitait empocher 25M€ hors bonus, mais Paris a finalement réussi à faire baisser la note », précise LP. Après une saison plutôt réussie à Majorque (6 buts et 6 passes décisives), le milieu offensif est perçu comme un joueur qui peut apporter du dynamisme aux Rouge & Bleu. « En interne, on a effectivement fait le constat ces derniers mois qu’il manquait des éléments de couloirs pour percuter, dribbler et amener des centres dans la surface de réparation, des caractéristiques qui collent à celles de l’international sud-coréen. » Mais le club parisien espère toujours recruter un joueur plus expérimenté dans le même registre et continue à faire de Bernardo Silva sa priorité, conclut LP.