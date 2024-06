Hier soir, Nikola Karabatic a joué son dernier match en club de sa carrière. Un moment inoubliable pour lui, qui a remporté un dernier titre avec le PSG Handball.

Après 23 ans dans le handball professionnel, Nikola Karabatic va prendre sa retraite à l’issue des Jeux Olympiques de Paris. Hier, à l’Accor Hotel Arena, devant un peu plus de 14 000 spectateurs, il a joué son dernier match en club. Contre Aix, il a participé à la victoire du PSG (39-36), qui a permis au club de la capitale de remporter le titre de champion de France pour la onzième fois de son histoire, le dixième d’affilée. À titre personnel, il a remporté 16 titres de champion de France, un record. À l’issue de la rencontre, dans les propos relayés par l’Equipe, il est revenu sur son dernier match en club et sa brillante carrière.

Comment j’ai vécu ce dernier match ?

« On est heureux et surtout soulagés, car ç’a été une saison très longue, où on est passés par tous les états. On avait de l’avance (6 points), puis on perd contre Nîmes à la maison (32-33, 28e journée) et on doit encore se battre ce soir contre Aix pour gagner et être champions… Tout n’était pas parfait. Moi, j’ai essayé de rester concentré, de ne pas laisser les émotions m’envahir avant la fin car il fallait d’abord ramener le titre à la maison, c’est ce qui comptait le plus. Toute la journée, j’ai reçu énormément de messages de soutien, des remerciements, qui m’ont fait chaud au coeur. J’ai essayé de faire redescendre tout ça. Maintenant, je sais que les émotions vont revenir, on va pouvoir célébrer et réaliser. »

Est-ce que j’ai pleuré ?

« Je pleure tous les jours. (Sourire.) Bien sûr que j’ai pleuré. Je réalise que c’est fini avec le Paris-Saint-Germain, que je ne jouerai plus avec mon club, avec mes équipiers, avec Luka (son frère). C’était fort. Ç’a été un vrai bonheur de pouvoir faire cette dernière saison à 40 ans, de jouer sur tous les terrains de France et d’avoir un hommage à chaque fois. Après, il y a peut-être encore une petite compétition avec l’équipe de France (les Jeux Olympiques, pour lesquels il figure sur la première liste), donc ce n’est peut-être pas totalement la fin. Mais c’est déjà un grand chapitre qui se ferme et j’ai envie de savourer ça. »

Un Accor Hotel Arena plein à craquer

« Ça, c’est juste incroyable. Battre le record de spectateurs sur un match de Championnat (14 840 spectateurs)… J’étais venu pour ça aussi, pour faire grandir le handball, que l’affection autour de mon sport grandisse, et quand je vois aujourd’hui Bercy plein pour le dernier match, pour mon dernier match, ça me fait très chaud au coeur. J’ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui sont venues témoigner leur soutien et leur amour, je ne sais pas comment leur rendre, je ne peux pas leur rendre. C’est un tel bonheur pour moi. »