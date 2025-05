Karchaoui : « J’aime ce groupe, j’aime ce club »

Hier soir, les Féminines du PSG se sont inclinées en finale de l’Arkema Première Ligue (3-0). À l’issue de cette défaite, Sakina Karchaoui a déclaré sa flamme à son équipe.

Les Féminines du PSG ont vécu une saison difficile. Après l’élimination prématurée en UEFA Women’s Champions League, les conflits en interne avec notamment les mises à l’écart de Grace Geyoro et Sakina Karchaoui, le départ de Fabrice Abriel à l’issue de la défaite en finale de la Coupe de France, le club de la capitale s’est incliné contre Lyon hier soir en finale de l’Arkema Première Ligue. À l’issue de cette rencontre, Sakina Karchaoui a déclaré sa flamme au PSG et à ses coéquipières.

« Je suis persuadée qu’on peut faire de grandes choses »

« On a montré de belles choses. On perd, mais on a pris du plaisir. On a rebondi. Il y a eu des changements, il y en aura peut-être encore, mais on a vu un collectif, des filles qui se battent. Je suis fière de l’équipe. Chaque leçon est bonne à prendre. Paulo Cesar nous a expliqué beaucoup de choses, il a mis en place beaucoup de choses. Mais l’efficacité a gagné. Elles méritent, avoue la joueuse du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. J’aime ce groupe, j’aime ce club. Je suis persuadée qu’on peut faire de grandes choses. Mon rôle, c’est d’être un exemple, parce que je suis une joueuse pro. J’ai une belle échéance avec l’équipe de France. Jean-Michel Aulas m’a dit qu’on allait le gagner. J’espère de tout cœur qu’on rapportera la Coupe avec les Bleues. »