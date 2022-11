L’Equipe Féminine va retrouver le chemin des terrains de D1 Arkema ce samedi après-midi (14h30) avec la réception de Guingamp dans le cadre de la neuvième journée. Sakina Karchaoui se méfie de l’équipe bretonne, même si cette dernière est lanterne rouge.

Après leur très belle victoire contre Vllaznia (5-0) en UEFA Women’s Champions League cette semaine, les Féminines du PSG vont affronter Guingamp ce samedi après-midi (14h30) dans le cadre de la neuvième journée de la D1 Arkema. Face à la lanterne rouge (1 nul, 7 défaites), les Parisiennes voudront mettre la pression aux Lyonnaises en prenant provisoirement la tête du championnat. Titulaire dans le couloir gauche de la défense parisienne, Sakina Karchaoui explique se méfier des Guingampaises malgré leur classement. « C’est une bonne équipe, même si elles sont dernières du classement, je pense qu’elles ne méritent pas du tout cette place-là, défend la latérale gauche pour PSG TV. C’est une équipe qui construit, donc il faudra faire attention. Il faut absolument gagner ce match-là et pas faire de faux pas, Vraiment pas.«

« On s’est fixé des objectifs avec l’équipe »

Sakina Karchaoui qui s’est ensuite penché sur la fin d’année 2022 des Féminines du PSG. « On sait très bien que les dernières semaines avant les vacances vont être cruciales et importantes pour nous. Donc, il faudra gagner. On s’est fixé des objectifs avec l’équipe, avec le staff, donc il faudra confirmer ça sur le terrain. On doit jouer comme on sait le faire, sans se mettre de pression et continuer sur notre lancée. »