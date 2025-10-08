Karchaoui : « L’UWCL ? Le fait de la retrouver, c’est un plaisir »

Les Féminines du PSG commencent leur saison d’UEFA Women’s Champions League ce mercredi soir. Sakina Karchaoui attend avec impatience ce retour en Europe.

La saison dernière, les Féminines du PSG avaient été éliminées en barrage de l’UEFA Women’s Champions League. Lors de cet exercice 2025-2026, elles sont qualifiées directement pour la phase de ligue de la compétition. Ce mercredi soir (21 heures), les Parisiennes vont commencer leur phase de ligue avec un déplacement à Wolfsburg. Avant ce déplacement en Allemagne, Sakina Karchaoui, la capitaine du PSG, n’a pas caché sa joie de retrouver la plus prestigieuse des compétitions de club.

« Ce n’est que du bonheur »

« Il y a beaucoup d’envie, ça, c’est sûr. C’est vrai que la saison dernière, c’est une compétition que l’on n’avait pas pu disputer. Le fait de la retrouver, c’est un plaisir et on a hâte de commencer, de la redécouvrir aussi sous un autre format. Nous sommes prêtes pour demain. On a vu ce format-là la saison dernière chez les garçons, ça nous a encore plus donné envie de jouer, nous aussi, lance la numéro 7 du PSG en conférence de presse. Ce n’est que du bonheur, on va découvrir une autre facette de la Women’s Champions League et on a hâte de commencer face à une très belle équipe de Wolfsburg. On connaît leurs qualités physiques, athlétiques et tactiques aussi. C’est une équipe que l’on a déjà affrontée dans le passé. »