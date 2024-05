Cadre des Féminines du PSG, Sakina Karchaoui a prolongé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028 malgré de nombreuses sollicitations. Elle croit au projet du PSG.

Arrivée au PSG durant l’été 2021 en provenance de Lyon, Sakina Karchaoui est très rapidement devenue une cadre de l’effectif des Rouge & Bleu. Alors qu’elle était annoncée avec insistance du côté du FC Barcelone, la latérale gauche du PSG a décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Elle est désormais liée avec le PSG jusqu’en juin 2028. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’internationale française a donné les raisons de son choix, malgré de très nombreuses sollicitations.

« J’avais comme ambition de rester au Paris Saint-Germain«

« Je me suis accordé un moment de réflexion, ce qui est tout à fait normal. J’arrive à un tournant de ma carrière. J’ai de l’expérience même si je reste quand même jeune (28 ans). J’avais comme ambition de rester au Paris Saint-Germain mais j’avais aussi un petit doute concernant l’étranger. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas découvrir l’étranger une fois dans ma carrière ? » Ce qui m’a motivée, c’est le projet qui est en train de se construire. J’ai vraiment senti que le club investissait dans toutes les catégories. J’ai senti de l’ambition, un projet clair et précis. On construit quelque chose de fort et je me voyais dans ce projet. »

« Avec l’équipe que nous avons, nous pouvons aller très loin »

L’ancienne montpelliéraine a ensuite fait un bilan de ses trois premières années au PSG, la journaliste lui expliquant que l’on avait l’impression qu’elle était au sein du club depuis bien plus longtemps. « C’est fou car j’ai dit la même chose à mes coéquipières et elles me l’ont confirmé. On a gagné une Coupe de France (2022), on est passées par des vagues de problèmes mais on a su faire face et réagir de la meilleure des façons. Il y a eu énormément de choses positives. Dans ce qu’on propose sur le terrain, on constate une évolution qui se voit de l’extérieur. On est en train de réaliser quelque chose d’extraordinaire. » Elle a enfin évoqué la fin de saison palpitante des joueuses du PSG. « On a beaucoup d’ambition. On est dans nos objectifs, mais comme on se dit avec l’équipe, on peut tout perdre, comme on peut tout gagner. Il faut continuer à travailler, rien n’est acquis. Nous devons aller au bout de nos ambitions et de nos objectifs. Avec l’équipe que nous avons, nous pouvons aller très loin. »