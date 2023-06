Karim Bennani pense que le PSG devra payer très cher pour Victor Osimhen

Le Paris Saint-Germain a très bien démarré son mercato avec plusieurs recrues enregistrées. En revanche, il manque toujours un numéro 9 de renom dans l’effectif parisien. Ce type de joueur pourrait se révéler encore plus indispensable si Kylian Mbappé était amené à partir cet été. Ce n’est plus une surprise, Victor Osimhen est un nom qui revient régulièrement dans les oreilles des supporters parisiens. Mais ce joueur à un prix et Karim Bennani, chroniqueur de L’Équipe de Greg, pense que le PSG ne ressortira pas gagnant dans ce dossier.

« Le PSG va se faire pigeonner dans ce dossier »

« Si le PSG perd Kylian Mbappé, il n’y a pas 36 solutions. Erling Haaland c’est très compliqué. Derrière, il y a Victor Osimhen mais j’ai l’impression que le PSG va se faire pigeonner avec ce dossier. Le club de la capitale ferait une erreur de monter à 150 millions d’euros. Je le rappelle, Erling Haaland, avec sa clause libératoire il était fixé entre 60 et 70 millions d’euros. Donc pourquoi le PSG, à chaque mercato, soit ils vont chercher des joueurs en fin de carrière qui sont parfois blessés, soit des joueurs qu’ils vont surpayer. À partir de 150 millions d’euros, c’est que ce n’est pas une bonne affaire. Victor Osimhen est un excellent joueur mais il ne les vaut pas ».

