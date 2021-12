Karim Bennani vote la Juventus Turin pour le PSG

Lundi midi, le PSG connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Terminant deuxième de leur groupe, les Rouge & Bleu pourront affronter, le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam, Manchester United, Liverpool, le Bayern Munich et La Juventus Turin. Karim Bennani vote pour le club italien.

« C’est une équipe qui prend pas mal de buts, qui n’est plus du tout souveraine en Italie, qui a pas mal de doute. Elle a pris 4-0 à Chelsea, il n’y avait pas eu de match entre les deux équipes. Pour moi, la Juve n’est plus du tout un grand d’Europe. La Juve ne fait plus partie de ce gotha européen, n’est plus dans le top 10 des meilleures équipes d’Europe à mon sens, tance le journaliste dans l’Equipe de Greg. Donc prendre la Juve pour le PSG ce serait une aubaine d’autant que derrière, défensivement, c’est compliqué, c’est assez vieillissant. Et avec cette attaque de feu au PSG, notamment Kylian Mbappé, ça pourrait faire des étincelles.«