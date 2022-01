Marie-Antoinette Katoto est la meilleure joueuse du PSG depuis plusieurs années. L’attaquante formée chez les Rouge & Bleu sera l’un des atouts des Parisiennes demain après-midi (14 heures, Eurosport 2) dans le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France contre Lyon. À la veille de cette rencontre, Katoto s’est longuement confiée au Parisien. Extraits choisis.

Bientôt la meilleure buteuse de l’histoire du PSG (129 buts contre 131 pour Marie-Laure Delie)

« C’est une fierté. Depuis le premier jour, le premier match… Je me dis que je vieillis aussi (sourire). Même si 23 ans, ça va… C’est un plaisir de dépasser une très grande joueuse du club, Marie-Laure, une très grande attaquante. C’est toujours un plaisir d’inscrire son nom dans l’histoire.«

« Ça a été dur pour tout le monde. C’est vrai que c’était complètement inédit… En vérité, je ne sais pas quoi dire de plus tant c’était nouveau. Mais on essaye d’avancer comme on peut. Parfois, c’est compliqué. Je joue au foot, je ne perds pas mes objectifs. Quoi qu’il arrive, je fais ce que j’aime et je ne lâcherais jamais ça. La principale idée c’est d’avancer, passer à autre chose ? Surtout sur le terrain, oui. Ça a pris beaucoup de place mentalement. Mais pour cette nouvelle année, j’ai appris à me dire stop. Et ça ne m’impacte pas plus que ça sur le terrain.«

Le match à Lyon

« Franchement, c’était super compliqué. Toute cette période-là était très difficile. J’ai vécu beaucoup de choses dans le football mais celle-là, c’était la pire de ma carrière. »

« Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas en vouloir aux Lyonnaises sur ce match. On était déjà à terre et il fallait juste nous enfoncer. Elles l’ont fait. On ne peut pas leur en vouloir. C’est le jeu, c’est comme ça. On sait qu’on les retrouvera. En Coupe de France, en Ligue des champions, en championnat au retour… On joue cette équipe au moins trois fois par an. On s’est dit qu’on les retrouvera, que ce n’était pas notre moment mais que ça reviendrait.«

« Hâte de régler ma situation ? J’aimerais bien. Pour l’instant, c’est là, c’est comme ça. Je ne suis pas non plus pressée. Je suis concentrée sur le terrain. On verra bien. »