Katoto : « Je m’attendais à ce que cela finisse mal mais pas autant »

Après 14 ans au PSG, Marie-Antoinette Katoto a rejoint OL Lyonnes libre de tout contrat. L’attaquante est revenue sur sa fin de carrière parisienne douloureuse.

Meilleure buteuse de l’histoire du PSG, Marie-Antoinette Katoto a vécu une fin d’aventure avec les Rouge & Bleu douloureuse. En conflit avec ses dirigeants, elle a décidé de ne pas prolonger son contrat avec son club formateur et de rejoindre l’OL Lyonnes. Dans une interview accordée à l’AFP, l’internationale française est revenue sur sa fin d’aventure avec les Féminines du PSG.

A voir aussi : Marie-Antoinette Katoto évoque « une ambiance pesante » chez les Féminines du PSG

« Il y a eu de la manipulation et du manque de respect »

« Je m’attendais à ce que cela finisse mal, mais pas autant. Il y a eu de la manipulation et du manque de respect : on m’a reproché ma réaction, je m’en veux, car il me restait plus que quelques jours à tenir… Mais sur un énième manque de respect, j’ai réagi, je n’aurais pas dû (son altercation avec le directeur sportif des Féminines du PSG, Angelo Castellazzi, ndlr). » L’ancienne attaquante du PSG a également évoqué sa relation avec son ancien entraîneur, Fabrice Abriel. « Il était seul contre tous, on a voulu lui mettre des bâtons dans les roues, cela a été dur pour Fabrice Abriel mais aussi pour Jocelyn et Gérard Prêcheur. Je savais dès le début que cela allait se passer comme cela. Il a voulu faire d’une manière qui ressemblait à ses valeurs, il n’a pas voulu changer pour le club. Quand on voit comment c’est instable, on ne peut pas toujours dire que c’est la faute de l’entraîneur. J’ai eu trois entraîneurs en trois saisons, c’est un bordel pas possible. »