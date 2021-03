Kean : “Je me sens prêt pour rejoindre l’équipe”

Moise Kean a énormément manqué dans le jeu du PSG lors des derniers matches. Mais l’international italien devrait bientôt faire son retour dans le groupe parisien, à l’instar de Neymar Jr. Après avoir suivi un protocole sanitaire suite à son test positif à la Covid-19 il y a une dizaine de jours, l’international italien a terminé son isolement et était présent dans les tribunes du Parc des Princes lors de la défaite parisienne face au FC Nantes (1-2). Lors de l’avant-match, Moise Kean s’est notamment exprimé via PSG TV. Extraits choisis.

Son état de santé

Kean : “Là, je me sens bien. Ces derniers jours, je me suis entraîné et je me sens prêt pour rejoindre l’équipe et affronter les matches. Pour l’instant c’était de l’entraînement individuel et demain (lundi) je vais rentrer avec le groupe. Je suis content de rejoindre mes coéquipiers.”

Le match retour face à Barcelone

Kean : “Oui, c’était difficile de rester à la maison et de regarder le match. Le match de mercredi a été difficile mais nous avons gardé un bon résultat et on est concentrés sur les autres matches.”

Sa saison prolifique avec le PSG

Kean : “Rêver, ça fait toujours du bien. En plus avec le PSG, c’est une chose que j’apprécie beaucoup. Je travaille tous les jours pour m’améliorer. On espère faire plus.”

Sa présence aux côtés des stars de l’équipe

Kean : “À côté de joueurs comme ça, il faut que apprendre et regarder. Moi, j’ai la chance d’être à côté d’eux. Je les regarde tous les jours.”

La Ligue 1 2020-2021 disputée

Kean : “Cette année, le championnat est devenu plus compétitif. C’est toujours une bonne chose d’avoir de la compétition. On fera de notre mieux pour prendre ce qu’il nous faut. Aimes-tu le challenge sur le terrain ? Oui, parce que ça fait partie de notre travail.”

Statistiques 2020-2021 de Moise Kean