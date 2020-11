Hier, le PSG a une nouvelle fois réalisé un match à deux visages. Une bonne première mi-temps qui lui a permis de mener au moment de regagner les vestiaires (2-1) puis une deuxième mi-temps insipide qui a permis à Bordeaux d’arracher le nul avec un but du titi parisien, Yacine Adli (2-2). Le milieu bordelais qui est d’ailleurs le 45e ancien parisien à marquer contre les Rouge & Bleu pour un total de 73 buts. Comme relaté hier soir, Neymar a marqué son 50e but en Ligue 1 en seulement 58 matches ! Il est le Parisien le plus rapide à atteindre les 50 buts en championnat devançant Zlatan Ibrahimovic. Ibracadabra avait dû attendre son 59e match de championnat de France pour atteindre cette barre symbolique. Une nouvelle fois performant et buteur hier soir, Moise Kean est encore entré dans l’histoire du PSG. Il est le deuxième joueur a marqué au moins un but lors de ses trois premiers matches de Ligue 1 au Parc des Princes. Il est devancé Dely Valdes (6 matches). Enfin, le PSG reste sur 11 matches sans défaites contre les Girondins de Bordeaux (7 victoires, 4 nuls), sa plus longue série en championnat face aux Bordelais.