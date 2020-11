Une nouvelle fois titulaire ce soir contre Bordeaux (2-2), Moise Kean a été l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur parisien contre les Bordelais. Une nouvelle fois buteur – son 6e but en 10 matches toutes compétitions confondues – l’attaquant a regretté que ses coéquipiers et lui ne concrétisent pas plus de leurs nombreuses occasions ce soir. “On avait beaucoup d’espace, on a eu beaucoup d’occasions. On n’en a pas beaucoup profité, assume Kean dans des propos accordés à PSG TV. On apprend avec des matches comme ça. On est concentrés sur le match de mercredi où on devra se donner à 100% sur le terrain.“

Kean qui est ensuite revenu sur l’action de son but. “Ney a cherché à tirer, le gardien n’a pas gardé le ballon, je suis venu à côté de lui et j’ai marqué. J’ai suivi l’action, ce n’était pas facile parce que je ne pensais pas que le ballon irait à droite mais j’y suis quand même allé parce que je voulais marquer, et j’ai réussi à le faire.“