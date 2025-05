Kehrer : « Convaincu que cette année, ils vont le faire »

Dans trois jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Thilo Kehrer, ancien joueur des Rouge & Bleu, espère un sacre de son ancien club.

Les supporters du PSG sont impatients d’arriver à samedi, jour de la finale de la Ligue des champions entre le club de la capitale et l’Inter Milan. Après une première finale perdue contre le Bayern Munich en 2020, le PSG voudra inscrire à son palmarès le plus prestigieux des titres en club samedi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena de… Munich. Titulaire lors de la finale en 2020, Thilo Kehrer espère que le PSG remportera la Ligue des champions contre les Milanais.

« Moi, je veux que le PSG gagne »

« Je suis content pour le PSG, qui se retrouve en finale cette année, et je suis convaincu que cette année, ils vont le faire. Ils font plaisir. Quand tu regardes leur style de jeu, l’engagement, le travail, le plan tactique de Luis Enrique. Franchement, c’est beau à regarder et c’est efficace. Ils font du mal à beaucoup d’équipes avec leur intensité, leur qualité technique au milieu, même leur sortie de balle. C’est vraiment de la haute qualité. En plus, il y a les ailiers qui ont toujours faim dans les un contre un, qui font la différence devant. C’est quand même bien à regarder, louange l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée au Média Carré. L’Inter, c’est la grinta. Ils s’adaptent au match. Ils font ce qui est nécessaire pour gagner. S’ils ont besoin de défendre 90 minutes et de ne pas avoir le ballon, pour après, sur une contre-attaque, un corner ou un coup de pied arrêté, ils vont le faire. C’est pour ça aussi que je pense que la finale est très intéressante. Ce sont des styles opposés. L’Inter, c’est aussi une équipe très grande, physique. Le PSG est plus technique, plus intéressé d’avoir le ballon. Ça va être pas mal. Mon pronostic ? Je n’aime pas faire de pronostics. Moi, je veux que le PSG gagne. »