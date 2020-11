Kehrer devrait être présent dans le groupe pour Manchester (LP)

Absent depuis le 7 novembre en raison d’une pubalgie, Thilo Kehrer était annoncé forfait pour plusieurs mois et une opération était même envisagée. Mais le défenseur allemand a surpris tout le monde en reprenant l’entraînement avec ses coéquipiers ce lundi matin à deux jours du match capital contre Manchester United dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Et selon les informations du Parisien, Thilo Kehrer devrait faire partie du groupe du PSG qui va décoller demain matin pour l’Angleterre. Ménagés contre Bordeaux, Keylor Navas, Marquinhos et Laivyn Kurzawa ont aussi participé à l’entraînement normalement. Ils sont également aptes pour Manchester ce qui ne sera pas le cas de Pablo Sarabia et Mauro Icardi comme l’a dévoilé le PSG dans un communiqué. Le Parisien qui fait un point sur l’adversaire du PSG. Anthony Martial est encore malade et reste très incertain tout comme David De Gea. Par contre Scott Mc Tominay devrait faire son retour alors que Paul Pogba, touché à la cheville, a “très peu de chances d’être titulaire. […]Sa présence dans le groupe est même incertaine“, conclut Le quotidien francilien.