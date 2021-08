Kehrer : “Ils ont été réalistes et ont très bien défendu”

Le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges contre Lille lors du Trophée des Champions ce dimanche soir (1-0). Titulaire en défense centrale au côté de Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer a salué le réalisme des Lillois avant d’assurer que les Rouge & Bleu sont prêts physiquement.

“Je pense que nous avons dominé le match, mais nous n’avons pas réussi à nous créer de vraies occasions, et nous n’avons pas marqué. Nous avons pêché dans la finition. On a bien travaillé pendant la préparation, on se sent bien physiquement, il y a d’autres choses qu’il faut améliorer, dévoile l’Allemand (24 ans) pour PSG TV. Mais physiquement, je pense que nous sommes très bien. Ils ont été réalistes, et ont très bien défendu aussi. Mais on aurait pu trouver plus d’espace, créer plus d’occasions, au final nous sommes déçus, nous voulions gagner ce trophée, mais il faut continuer à travailler.“