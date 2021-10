Dans quelques heures (21h sur Prime Video), le PSG et l’Angers SCO s’affronteront au Parc des Princes pour l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Le début d’un nouveau marathon de matches pour les Rouge & Bleu. Annoncé titulaire en défense centrale, Thilo Kehrer est revenu sur ce premier match après une trêve internationale d’une dizaine de jours, dans des propos accordés au site officiel du club.

« On sait que le premier match est toujours un peu difficile après une trêve. C’est vrai, tout le monde revient de sélection et à l’entraînement ici. Du coup, il faut remettre tout le monde dans le même état et le même mood pour bien jouer le match. C’est toujours un peu difficile, mais nous tous on est conscients de ça. Du coup, on veut bien se préparer et prendre les derniers jours avant ce match pour aller à fond. »

Pour rappel, Mauricio Pochettino sera privé de ses Sud-Américains (Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di Marìa, Leo Messi, Neymar Jr) ainsi que de Keylor Navas et Sergio Ramos. Layvin Kurzawa n’a pas été retenu dans le groupe.