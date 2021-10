Keïta : « On a gagné de la meilleure des manières »

Le PSG Handball a poursuivi son sans-faute en Liqui Moly Starligue hier soir en s’imposant sur le parquet d’Aix (24-35). Une victoire importante pour les Parisiens qui consolide leur première place au classement comme l’explique Adama Keïta.

« Ça a été un bon match. Je pense qu’on a fait un très bon début de match ce qui nous a permis d’enchaîner sur cette performance. On est content, c’est difficile de gagner ici. C’était super important aussi au niveau du classement de remporter ce match, lance l’ailier gauche pour PSG TV. On a gagné de la meilleure des manières. On est content. On a été appliqué du début à la fin, on a fait un écart conséquent en première mi-temps et qu’on a su le maintenir en deuxième période. »