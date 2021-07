Kessié : “Gigio est maintenant le gardien de but le plus fort du monde”

Le PSG a frappé un très grand coup en récupérant Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde élu meilleur joueur de l’Euro, libre de tout contrat. Après six ans au sein de l’équipe première de l’AC Milan, le champion d’Europe (22 ans) se lance dans une nouvelle aventure. Franck Kessié – son ancien coéquipier en Lombardie – regrette son départ mais respecte sa décision.

“Si je regrette son départ ? Bien sûr. Nous avons partagé une partie importante de notre vie ensemble. Et puis Gigio est maintenant le gardien de but le plus fort du monde, louange le milieu de terrain ivoirien dans des propos relayés par Goal. Je ne peux pas interférer dans les décisions des gens. Je m’occupe simplement de moi. Oui, je regrette (son départ), mais de nouveaux joueurs sont arrivés.“