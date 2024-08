Légende de la NBA, Kevin Durant était de visite au Campus PSG ce lundi. Un passage qui annonce une collaboration avec les Rouge & Bleu.

Depuis l’arrivée de QSI, de nombreuses star de la NBA ont régulièrement rendu visite aux joueurs du PSG. Et ce lundi, Kevin Durant était de passage au Campus PSG. Présent à Paris pour les Jeux Olympiques 2024, la légende du basket américain a pu visiter les installations et rencontrer les Parisiens. Sur les images partagées par le club, on peut notamment apercevoir les internationaux qui ont effectué leur retour à Poissy ce lundi : Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Vitinha, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos mais également le nouvelle recrue João Neves. Il a également rendu visite à l’équipe féminine.

Une opération commerciale à venir entre le PSG et Kevin Durant

Le joueur de 35 ans a aussi posé avec un maillot du PSG aux côtés de Luis Campos, Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi. Le président parisien en a profité pour partager quelques mots dans un communiqué. « Ce fut un honneur d’accueillir Kevin Durant aujourd’hui au Campus et de constater sa passion pour le Paris Saint-Germain ainsi que sa reconnaissance de l’excellence des installations sportives de notre nouveau centre d’entraînement PSG Campus. Kevin est un athlète inspirant, un investisseur et un modèle universel, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes extrêmement fiers de son lien avec la famille du Paris Saint-Germain car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons hâte de renforcer nos liens et de travailler en collaboration avec Kevin et Boardroom pour offrir le meilleur du sport et du divertissement aux fans du monde entier. » Selon le quotidien Le Parisien, cette venue de Kevin Durant au Campus PSG est le signe « d’une opération qui sera prochainement dévoilée par le club champion de France. »

Images : Compte X @PSG_inside

